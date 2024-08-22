محافظ المنيا يتابع تنقية مياه محطة "آبا" ويشرف على تحليل عينات منها

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم مراحل ترشيح وتنقية مياه محطة شرب "آبا" بمركز مغاغة، للاطمئنان على مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية المتبعة وصلاحيتها للاستهلاك، وذلك استجابة لشكاوى عدد من أهالى القرية بشأن عدم جودة مياه الشرب التى تصل إلى منازلهم، وفى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات لتحسين خدمات المياه وضمان وصولها بكفاءة إلى جميع المناطق.

تابع المحافظ انتظام سير العمل داخل أقسام المحطة المختلفة والمقامة على مساحة 8 قراريط وتخدم أكثر من 160 ألف نسمة من مواطنى (قرية ابا والقرى التابعة لها) حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 لتر / ثانية، موضحًا انه تم اتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز الضغط المائى بالمدينة والقرى التابعة لها و تقوية الضغوط فى أطراف المركز لتلافى ضعف المياه خاصة بأوقات الذروة.

وخلال زيارته، كلف المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية بسحب عينات من مياه الشرب من منازل أهل القرية، حيث أشرف بنفسه على فحصها من قبل المعمل داخل محطة مياه آبا للتأكد من سلامتها وجودتها، وتبين بعد الفحص صلاحية المياه للشرب وتأكيدًا لمبدأ الشفافية فى معالجة أسباب الشكوى حرص اللواء" كدوانى" على تناول المياه داخل المحطة لبث روح الطمأنينة لدى المواطنين.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى حول عمل المحطة، حيث تمر المياه على مجموعة من مراحل التنقية بداية من خلط المياه العكرة بالمواد المروبة وكذلك المواد المطهرة للتخلص من العوالق والخامات الموجودة بالمياه، يلى ذلك عملية التسويق والترشيح النهائى بواسطة الفلاتر ثم الضخ على الشبكة، ويتم ذلك تحت رقابة المعمل الموجود بالمحطة مع أخذ عينات من المياه للتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية ومدى صلاحيتها للاستهلاك وضمان جودة المياه.

أكد اللواء "كدوانى" على اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما فى مجال البنية التحتية خاصة فى قطاع مياه الشرب حيث تضعها على قمة الأولويات فى إطار استراتيجية تنمية قطاع المرافق من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة انتظام سير العمل والالتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل والصيانة بجميع المحطات.

رافق المحافظ خلال الزيارة ايهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب، كريم بدر أمين حزب مستقبل وطن بمغاغة، محسن حته أمين مساعد محافظة المنيا لحزب مستقبل وطن، الدكتور محمد حلمى رئيس مركز مغاغة، و المهندس إكرامى ممدوح مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمغاغة.



