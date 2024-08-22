محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة العمل بملف التصالح وتسهيل المعوقات

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح الدين وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للانتهاء من اعمال ملف التصالح بنطاق المحافظة وتحديد المشاكل والمعوقات لحلها.

وقد تم خلال الاجتماع عمل عرض عن المنظومة الالكترونية للتصالح والاجراءات والخطوات المتبعه في تنفيذها وايضا التحديثات المتعلقة بالمنظومة وفقا للقانون.



هذا وقد اكد نائب المحافظ، علي أن هناك اهتمام بالغ من محافظ الدقهلية، بملف التصالح حيث يأتي علي رأس الاولويات بالمرحله الحاليه مشيرا الي المتابعة الميدانية الدقيقه يومياً من خلال المرور علي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمتابعة العمل بملف التصالح وتبسيط الاجراءات تيسيرا علي المواطنين.



كما قال نائب المحافظ ان لدينا فرق عمل بديوان عام المحافظة مدربة علي أعلي مستوي، لمراجعة وانهاء كافة ملفات التصالح لتسليمها إلي المواطنين، وتضم هذه الفرق أكفأ المهندسين والفنيين المتخصصين لمراجعة كافة شهادات البيانات وتسجيلها ومراجعة كافة ملفات التصالح بعد الانتهاء من استيفائها.



ومن جانبه اكد السكرتير العام للمحافظة علي ضرورة الانتهاء من فحص جميع طلبات المواطنين الجديدة للتصالح وفقا للقانون 187لسنة 2023 والطلبات التي كانت مقدمه منهم في ظل القانون 17 لسنة 2019 واشار السكرتير العام بأن هناك توجيهات محددة لمحافظ الدقهلية للتيسير علي المواطنين بشأن طلبات التصالح.



شارك في الاجتماع مديري الادارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، وذلك بحضور المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة، والمقدم ياسر المهدي بالحماية المدنية، والمهندس ماهر ابو المجد مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والمهندسة ريهام عبدالشافي مسئول متابعة ملف التصالح ، والمهندسة فريده عبدالله مدير عام الشئون الهندسيه بالمحافظه ، والأستاذ حسين البغدادي مدير الإدارة العامة للحوكمه والمراجعة الداخلية ومحمد جلال مدير إدارة الأملاك بالمحافظة والمهندسة مروه رضوان مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمهندسة مها صبري مدير عام التخطيط.