محافظ الأقصر يستعرض مع رئيسة الجامعة سبل تعزيز التعاون المشترك

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمكتبه الدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، حيث قدمت الدكتورة صابرين عبد الجليل التهنئة لمحافظ الأقصر لثقة القيادة السياسية به، ونقلت له تحيات كل منسوبي الجامعة، وتمنياتهم له بالنجاح والتوفيق في مهام عمله والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات، واستكمال مسيرة التنمية والتطوير داخل محافظة الأقصر.

وأعربت الدكتورة صابرين عبد الجليل، عن تقديرها لجهود محافظ الأقصر وحرصه على التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة، مشيدةً بما يتم تحقيقه على أرض المحافظة من إنجازات ملموسة وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والإستثمارية في كافة المجالات.

ومن جانبه هنأ المحافظ الدكتورة صابرين عبدالجليل، بالقرار الوزاري الصادر بتكليفها قائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق والسداد والمساهمة في تطوير الجامعة وتقدمها في التصنيفات العالمية، مشيراً إلى أنه يتابع عن كثب التطوير الشامل الذي يحدث بالجامعة، وأهمية دور الجامعة وكلياتها المتخصصة بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وقوة شبابية واعدة مؤهلة للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي، وأكد محافظ الأقصر دعمه الكامل لجامعة الأقصر وتقديم التيسيرات اللازمة انطلاقاً من دورها التعليمى ورسالتها المجتمعية ودورها الرائد كشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة.

فيما عقد مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات بجامعة الأقصر، جلسته رقم (30)، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود النوبي أحمد مدير المركز، وعمداء الكليات، حيث وافق المجلس على إضافة عدد من البرامج في تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية وتخصصات أخرى، ضمن برامج المركز المعتمدة، وتضمنت الجلسة عرض تعاقد المركز مع البنك الأهلي، كما هنأ أعضاء المجلس، مدير المركز بتفعيل الدفع الإلكتروني لكل تعاملات المركز.