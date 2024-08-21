رئيسا جامعتي طيبة التكنولوجية والأقصر يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الأقصر – أحمد مرعى

زار الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بعمل رئيس جامعة الأقصر، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، وتبادل الخبرات، بما يساهم في تطوير العملية التعليمية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة صابرين عبدالجليل بزيارة الدكتور عادل زين الدين، مؤكدة أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين الجامعتين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادتين الأكاديميتين للجامعتين على تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد، كما قدم الدكتور زين الدين، خالص التهاني للدكتورة صابرين عبدالجليل على صدور قرار تعيينها قائماً بعمل رئيس جامعة الأقصر، متمنياً لها كل التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.

فيما اختتم طلاب الصناعات الخشبية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بجامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، تدريباتهم الصيفية للعام الجامعي 2023-2024 التي استمرت على مدار 6 أسابيع، إذ تركزت الأنشطة على تعميق الفهم وتوسيع المهارات العملية التي يكتسبها الطلاب في مجال الصناعات الخشبية، وتدرب الطلاب على تجربة العمل في خطوط إنتاج متكاملة، إذ تعلموا كيفية إدارة عملية الإنتاج من البداية إلى النهاية، بما في ذلك التخطيط والإشراف على الإنتاج وضمان الجودة، وقد تم تعزيز هذه التجربة من خلال إشراكهم في مشاريع واقعية مع شركات محلية، حيث قاموا بتقديم حلول مبتكرة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف.

كما ركز التدريب على تصميم المنتجات الخشبية ذات الطابع التراثي، مع التركيز على دمج التقنيات الحديثة في التصنيع مع الحفاظ على الطابع التقليدي للتصاميم، وقد أتاح لهم هذا الدمج بين القديم والحديث إنتاج أعمال تجمع بين الأصالة والابتكار، مما أكسبهم مهارات إضافية في تقديم منتجات تليق بمختلف الأسواق.