محافظ أسوان يتابع جلسات برنامج "وعى" فى قرى حياة كريمة

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، فعاليات جلسات برنامج "وعى"، والذى يتم تنفيذه تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة، وبرعاية وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وبرنامج الأغذية العالمى WFP.

أشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أهمية الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى بالتنسيق مع الوزارات المختصة من خلال تنفيذ تدريب "وعى" لموظفى الوحدات المحلية القروية على أيدى خريجى البرنامج بالتعاون مع شركاء النجاح ممثلة فى جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل الذين يقدمون الدعم اللوجيستى.

وتابع، أنه يتم تنفيذ سلسلة ندوات التوعية وجلسات الاستماع للتعرف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية لتحقيق الوعى الكافى داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وهو ما يساهم في حصول المواطنين على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع حجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

ومن جانبه، أضاف خالد عبد الجليل، مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة المحافظة والمشرف العام على جلسات برنامج "وعى"، أنه يتم تنفيذ البرنامج داخل المراكز والمدن، ويتم تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة على الوجه الأكمل، وسوف تستمر الجلسات حتى شهر ديسمبر القادم.

وأوضح، أن برنامج "وعى" يستهدف كافة الفئات العمرية من السيدات والرجال والشباب من الجنسين والأطفال وذوى الهمم، ومن أبرز الموضوعات التى تناقشها الجلسات الزواج المبكر، وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، ومناهضة الختان حيث يقوم بإلقاء الندوات مجموعة متميزة من العاملين بالوحدات القروية.