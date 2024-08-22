محافظة الأقصر تستعد لافتتاح مجمعات خدمية فى قرى إسنا وأرمنت.. إنفوجراف

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، استعداد المحافظة لافتتاح المجمعات الحكومية الخدمية بمركزي إسنا وأرمنت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها ومدها بالأدوات اللازمة للتشغيل، حيث جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لأول مجمع خدمات حكومية بأرمنت، وتم تشغيل مجمع خدمات قرية السلام لخدمة ما يزيد عن 22 ألف نسمة.

وتم الانتهاء من إنشاء 13 مجمع خدمات حكومية في 13 قرية بمركزي إسنا وأرمنت اللتين تشهدان تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري، لإحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.

وأكد محافظ الأقصر، أن المجمعات تستهدف توفير الخدمات للمواطنين بشكل يسير وسهل، بحيث يحصل المواطن على الخدمات الحكومية بطريقة تنال رضاه واستحسانه، من خلال مجمعات خدمية مجهزة على أعلى مستوى وتحتوى على منافذ ومكاتب لجميع المصالح الحكومية، مشيراً إلى أن المجمعات تم إنشاؤها داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 بأرمنت، ففي إسنا تم إنشاء مجمعات (الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - اصفون - النجوع - توماس - النمسا – كومير)، وفي ارمنت تم إنشاء مجمعات ( السلام – الرزيقات – المحاميد – الرياينة )، ويضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع الذي يشمل (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس شعبي محلي – وحدة تضامن اجتماعي)، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين. ولتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات لهم، وتخفيفاً لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة، كما ستسهل عليهم الحصول على الخدمة من المنافذ التى تم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية التى تُسهِّل تقديم الخدمة.