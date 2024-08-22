قافلة طبية لخدمة 3 قرى بالدقهلية بالتعاون مع مستشفى المنصورة الجامعى

الدقهلية - سارة الباز

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي، قافلة طبية موسعة لخدمة أهالي قريتي: برقين التابعة لمركز السنبلاوين، والربيعة التابعة لمركز دكرنس، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وبالتعاون مع مستشفى المنصورة الجامعي.

وأكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان على أن القافلة ضمت كافة التخصصات الطبية: (الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، القلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة، والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان تمامًا.

وأشار إلى تنظيم 4 قوافل علاجية شهريًا للمرضى الأولى بالرعاية بقرى، ونجوع، ومراكز محافظة الدقهلية، وبالتعاون مع مستشفى المنصورة الجامعي.

وأضاف بأن الجمعية بمحافظة الدقهلية سبق لها وأن نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تنمية القرى الفقيرة، وتسليم مشروعات صغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب، والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة، وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة، والتي تشمل شنط رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقاً، وتقديم كافة أوجه الدعم، والرعاية الطبية المناسبة؛ لرفع المعاناة عن كاهلهم.