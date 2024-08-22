"صحة الدقهلية" تدرب عامليها على أجهزة قراءة البصمة لضبط مواعيد العمل الرسمية

الدقهلية - سارة الباز

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، تدريباً للتعامل مع أجهزة قراءة البصمة، وذلك بحضور الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة ومسؤولي البصمة بالإدارات، والمستشفيات التابعة لها.

وأكد وكيل الوزارة على تفعيل أجهزة تسجيل الحضور، والانصراف بالبصمة الإلكترونية بالمستشفيات، والمنشآت الصحية التابعة لصحة الدقهلية.

وأشار إلى حرص المديرية على متابعة حضور العاملين، و دراسة القوى البشرية اللازمة للعمل، مع إحكام مواعيد دخول وخروج الموظفين، وتحقيق الالتزام بالمنشآت الصحية.

وفى نهاية التدريب شدد مكين على أنه لا مكان لأي متقاعس عن العمل، وأن منظومة البصمة هدفها التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن عملها، وتحقيق الانضباط؛ مما ينعكس بدوره على جودة الخدمات المقدمة للمواطنيين.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، وتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وفي إطار حرص مديرية الصحة بالدقهلية على ضبط مواعيد العمل الرسمية.