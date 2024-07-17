اعرف تفاصيل الخدمة العلاجية والتخصصات بالمستشفيات المركزية فى الدقهلية

الدقهلية – سارة الباز

تبذل مديرية الصحة بالدقهلية مجهودات كبيرة فى سياق خطة الدولة لتطوير قطاعاتها المختلفة بما فيها المنظومة الصحية؛ لتحقيق خدمة أفضل بكفاءة وجودة أعلى لصالح المواطن الدقهلاوى، وهنا عبر السطور المقبلة نتعرف على تفاصيل تتعلق بالمستشفيات المركزية وتخصصات الجراحات الدقيقة بها.

4 مستويات للخدمة العلاجية بالمستشفيات المركزية بالدقهلية

صرح الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية فى تصريح خاص لليوم السابع بأن المستشفيات المركزية (أ، ب) يجب أن تتضمن 4 تخصصات رئيسية تتضمن الجراحة العامة، النسا والتوليد، الأطفال، والباطنة، وفى المستشفيات المركزية (أ) يتم توفير تخصصات أكثر مثل: الرمد، الأمراض الصدرية، هذا بخلاف الكلى الصناعى والغسيل الكلوى المنتشرة فى معظم مستشفيات الدقهلية تقريبا.

تفاصيل التخصصات والجراحات الدقيقة بالمستشفيات المركزية

عن توافر الجراحات الدقيقة بالمستشفيات المركزية أجاب "مكين" قائلا: (لا طبعا.. لا يوجد خطة لدخول التخصصات الدقيقة؛ وذلك لسبب أنه لا يوجد فى العالم كله تعميم فى جميع المستشفيات لتخصصات المستوى الثالث من مستويات الخدمة العلاجية، فالخدمة العلاجية تنقسم لثلاث مستويات: المستوى الأول، مستوى الرعاية الأولية، وهو موجود بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمدن، وتعالج حوالى 95% من الأمراض، وهى الأكثر أهمية فى كل مكان فى العالم بما فيها مصر، فهى الوحدة الصحية الموجودة بجانب كل مريض فى كل قرية تقريبا، والوزارة تهتم بها جدا، وتوجد مبادرة رئاسية يتبناها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة تحت مسمى "وحدات التطوير"، فنحن الآن لدينا حوالى 56 وحدة فى وحدات التطوير من أصل 494 وحدة بالدقهلية، نكفل فيها الخدمة على مدار 24 ساعة بما فيها خدمات الطوارئ، بالإضافة إلى خدمة أخصائى، فى كل يوم تخصص مختلف للكشف على الحالات يوميا من الساعة 2 وحتى 6 مساء، وبذلك نكون قد غطينا نسبة أخرى من الـ 5% المتبقية التى تحتاج أخصائى، حيث يكون الأخصائى مكلفا من أحد المستشفيات القريبة لوحدات التطوير لتقديم خدمة المستوى الثانى فى وحدات التطوير، وهذا النوع من الخدمات يكون موجود غالبا فى المستشفيات المركزية (أ، ب)، وهى تغطى تقريبا 4.5% من باقى الأمراض والعمليات المتبقية من خدمة المستوى الأول "الرعاية الأولية"، التى تُجرى فى المستشفيات سواء كشوفات، أو عمليات، وقد قمنا بتقريب الكشوفات نوعا ما فى وحدات التطوير.

أما الخدمة المتكاملة الخاصة بالمستوى الثانى فهى موجودة فى كل المستشفيات المركزية (أ، ب)، وهى مستشفيات يجب أن تتضمن 4 تخصصات رئيسية وهي: الجراحة العامة، النسا والتوليد، الأطفال، والباطنة، وفى المستشفيات المركزية (أ) نقوم بتوفير تخصصات أكثر مثل: الرمد، الأمراض الصدرية، هذا بخلاف الكلى الصناعى والغسيل الكلوى المنتشرة فى معظم مستشفيات الدقهلية تقريبا، وهى تعتبر خدمة متقدمة من المستوى الثانى، وهنا نأتى لخدمات المستوى الثالث التى تشمل جراحات: القلب، الصدر، والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب.

ويقول (فى العالم كله لا يوجد فى كل المستشفيات المستوى الثالث من الخدمة العلاجية، بل تكون فقط فى مستشفى، أو اثنان على الأكثر على مستوى محافظة بالكامل، وهنا يتم تحويل هذه الحالات على أماكن تقديم خدمة المستوى الثالث، ويعتبر إهدار بكل المقاييس أن يتم إدخال المستوى الثالث من الخدمة فى كل المستشفيات، إهدار للموارد البشرية والمادية، لأن هذا النوع من الحالات ليس كثيرا، لأننا نتحدث تقريبا على نسبة 0.5% من الحالات والأمراض الموجودة، وربما أقل مما يحتاجه المترددين على مستشفياتنا، ناهيكى عن أن طبيعة هذه التخصصات بالفعل دقيقة، وتحتاج لتأهيل عالى جدا؛ لذا فهى تخصصات نادرة بطبيعتها، ولا نجد عليها إقبالا من الأطباء، ولا يمكن توجيه الأطباء، أو إجبارهم على تخصص معين دون غيره، فالطبيب من حقه دستوريا اختيار التخصص الذى يريد أن يعمل به، ونحن من الممكن أن ننصحه بأننا كدولة نحتاجك فى تخصص معين، لكن لا يمكن إجباره عليه؛ وبالتالى توفير التخصصات الدقيقة على مستوى واسع لن يحدث، ولا توجد له أى معايير لحدوثه).