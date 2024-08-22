رئيس الطائفة الإنجيلية: رسالة الكنيسة خدمة المحتاجين من خارج الكنيسة وداخلها

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الأربعاء، في حفل رسامة وتنصيب عدد من الشيوخ والشمامسة الجدد للكنيسة الإنجيلية الأولى بالطيبة بمحافظة المنيا، بحضور القس مدحت زاهيان، رئيس مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، والقس صفوت عاطف، راعي الكنيسة الأولى بالطيبة، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع الدلتا وراعي كنيسة الإسماعيلية، والقس كمال رشدي، الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس منسى نسيم، المدير التنفيذي لمجلس العمل الرعوي، والقس ثابت سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بالطيبة، والقس سمير بشرى، راعي الكنيسة الإنجيلية بزاوية سلطان، والشيخ عزت فهمي، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع المنيا.

وقدم الدكتور القس أندريه زكي خطاب الحفل، مهنئًا الشيوخ والشمامسة الجدد و راعي وشعب الكنيسة، كما أعرب رئيس الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب كنائس المنيا الإنجيلي احتفال اليوم، وقال: "أشعر بفرح كبير اليوم لأن خدمتي الأولى كانت بالكنيسة الإنجيلية بالطيبة وهي من أجمل أيام حياتي وأساس تكويني الروحي والمعرفي".

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية خلال كلمته: "رسالة الكنيسة هي خدمة الناس، والخدمة الحقيقية هي خدمة المحتاجين والتجاوب مع احتياجاتهم من خارج الكنيسة وليس فقط من داخلها، ودورها خدمة الجميع بدون إبهار ولا تمييز".