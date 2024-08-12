الطائفة الإنجيلية تهنئ الدكتور نظير عياد لتكليفه بمهام مفتي الديار المصرية

كتب: محمد الأحمدى

تقدمت الطائفة الإنجيلية في مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بخالص التهنئة الدكتور نظير عياد بمناسبة تكليفه بمنصب مفتي الديار المصرية، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا أمس الأحد، خلفًا للأستاذ الدكتور شوقي علام.

وقال بيان الطائفة : نحن واثقون أن الدكتور عياد سيلعب دورًا هامًّا في الحفاظ على المكانة العالمية والإقليمية لدار الإفتاء المصرية، ودورها الفعال في نشر الوعي وقيم الوسطية.

وتابع البيان ونود أن نعرب عن خالص امتناننا للأستاذ الدكتور شوقي علام على جهوده المتميزة في تعزيز دور ومكانة دار الإفتاء. ونثمن مواقفه الحكيمة التي ساهمت في تأصيل قيم الاعتدال والوسطية، مما كان له أثر كبير في استقرار المجتمع المصري.