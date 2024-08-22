حملات مرورية لضبط الـ"توك توك" المخالف بشوارع الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

شنت الإدارة العامة لمرور الشرقية حملات مكبرة بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي مركبات الـ"توك توك" غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير واتخاذ اللازم حيالهم.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من التكاتك بشوارع المدينة ( الأمن الغذائي - طلبة عويضة - القومية – الكورنيش - فلل الجامعة ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق، لضبط مركبات التوكتوك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين، لإعادة الانضباط للشارع والقضاء على ظاهرة تزاحم مداخل وشوارع المدينة، وحفاظًا على المظهر الجمالى.

كما شدد محافظ الشرقية على حظر سير التوكتوك بالشوارع، والطرق الرئيسية، أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة فى ترخيصها ، وكذلك إستمرار الحملات المفاجئة بمناطق الزقازيق المختلفة للقضاء على ظاهرة التكاتك نهائياً من المدينة وكافة مدن المحافظة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير المتلزمين وإعادة الإنضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.