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تنسيق المرحلة الثانية 2024.. السبت آخر موعد لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق

الخميس، 22 أغسطس 2024 10:01 ص
تنسيق المرحلة الثانية 2024.. السبت آخر موعد لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل طلاب الثانوية العامة بـ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات اليوم الخميس، إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالبا وطالبة بإجمالى 353057.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقدم على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات حتى مساء يوم السبت المقبل 24 أغسطس الجارى وفقا للجدول الزمنى المعلن من مكتب التنسيق .

وفيما يلى الخطوات التى يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.digital.gov.eg.

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذى تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:-
- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التى يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافى المتدرج.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذى يرغب فى الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة فى مجموعات.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- بعد أن تنتهى من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التى قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.







تنسيق المرحلة الثانية 2024

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رابط موقع التنسيق

تسجيل الرغبات

اخبار مصر




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