اليوم السابع: 48.1 مليون مواطن يمتلكون حساب معاملات مالية

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " 48.1 مليون مواطن يمتلكون حساب معاملات مالية.. البنك المركزى: ارتفاع نسبة المواطنين المشمولين ماليا إلى 71.5 % حتى يونيو.. وزيادة عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات لـ20.8 مليون".

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