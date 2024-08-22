اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2024 08:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم السابع: 48.1 مليون مواطن يمتلكون حساب معاملات مالية

الخميس، 22 أغسطس 2024 08:13 م
اليوم السابع: 48.1 مليون مواطن يمتلكون حساب معاملات مالية اليوم السابع غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "  48.1 مليون مواطن يمتلكون حساب معاملات مالية.. البنك المركزى: ارتفاع نسبة المواطنين المشمولين ماليا إلى 71.5 % حتى يونيو.. وزيادة عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات لـ20.8 مليون".

اقرأ فى العدد أيضا..

- مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا أبرزها.. الموافقة على مشروع "معايير تصنيع اللقاحات والأدوية"..الحكومة: ليست لدينا إصابات بفيروس "جدرى القردة".. إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز.. وأشرف صبحى يشيد بالتعاون مع "المتحدة" بمهرجان العلمين.. إجراءات ثورية بمجال الإصلاح الضريبى وتشجيع الاستثمار سبتمبر المقبل.. "مدبولى": الدولة ما زالت تدعم الكهرباء بـ6 مليارات جنيه بعد الزيادة الأخيرة فى أسعارها.. ونتصدى بحسم لسرقة التيار
 

- دكتور باسل عادل يكتب: الشعوب العارية تدفع الثمن وحدها!

- القوات الإسرائيلية تكثف القصف على غزة وتقتحم مخيم طولكرم
 

- انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة غدا.. تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.. و"التعليم": استمرار المواد والنظام القديم بالثانوية

- 280 ألف طالب يسجلون رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثانية.. "التعليم العالى" تكشف آليات قبول خريجى الثانوية السعودية نظام المسارات بالجامعات المصرية
 

- اليوم.. حفل ضخم لـ "كايروكى" وتووليت فى مهرجان العلمين.. عرض الليلة الثانية من مسرحية "البنك سرقوه" وبدء عرض "دكان أحلام"

- انطلاق النسخة الخامسة من بطولة "القاضية" للفنون القتالية
 

p
p


 







مهرجان العلمين

العالم علمين

اليوم السابع المطبوع

اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

السيسي

عبد الفتاح السيسي

أخبار مصر

مصر اليوم

عبد الفتاح السيسى

اخبار السيسى

أخبار عاجلة

دعم فلسطين

نتيجة الثانوية العامة 2024




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة