المنسق الأممى للسلام: نزوح أعداد كبيرة فور أوامر الإخلاء الإسرائيلية بغزة

كتب محمد شرقاوى

قال المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط: أوامر الإخلاء الإسرائيلية بغزة أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين، ونطالب بضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية تزيد التوترات وتعمل على انتشار العنف، ولا مبرر لعمليات القتل التي تستهدف المدنيين ويجب وقف أي انتهاك للمواثيق الأممية.

وتابع أن المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط أن التصعيد بين لبنان وإسرائيل على الحدود يزيد التوتر بالمنطقة، وأطالب باستمرار جهود الوسطاء الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأوضح أنه يجب العمل على معالجة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وندعم حلا سياسيا شاملا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، والسبيل الوحيد لوقف العنف بالمنطقة مسار دبلوماسي وسياسي يؤدي إلى حل الدولتين.

وأكد المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط أنه على المجتمع الدولي دعم وتعزيز عمل السلطة الفلسطينية، ويجب وقف عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين أمر ضروري لتعزيز السلام بالمنطقة.