العمل الأهلى الضلع الثالث للتنمية فى ندوة بالمجمع الإعلامى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نظم مجمع إعلام محافظة سوهاج ندوة بعنوان العمل الأهلى الضلع الثالث للتنمية"، فى إطار التعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات ممثلة بالمجمع الإعلامى بسوهاج والتحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموى، وذلك بهدف نشر الوعى بأهمية العمل الأهلى والتطوعى فى التنمية واهمية الترويج لفكر التطوع.

افتتحت الندوة إيمان إمام مدير المجمع الاعلامى بسوهاج، والتى شهدت حضورعلى مبارك متحدثا عن دور التحالف الوطنى ومجهوداته فى العمل الأهلى والمبادرات التى يقوم بها التحالف لخدمة المستحقين وأكد أن الهدف الرئيسى من إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلى هو وصول المساعدات لمستحقيها وتعظيم الاستفادة وتوحيد الجهود بين منظمات المجتمع المدنى لتحقيق عائد ومردود بين افراد المجتمع لتحقيق التكافل والترابط وتناول برامج المساعدات التى ينفذها التحالف بعدد كبير من المتطوعين والمتبرعين يجوب انحاء الجمهورية بل وتخطى الحدود حيث ساهم فى دعم الاخوة فى غزة.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، عن أهمية نشر فكر التطوع بين الشباب الجامعة ودوره فى تنمية مهارات الشباب وإكسابه القدرة على التواصل والتأثير من خلال التواصل مع العديد من فئات المجتمع والعمل بروح الفريق والتعاون للوصل للهدف المنشود ما يعد الشاب اعداد جيد لسوق العمل والإنخراط فى المجتمع بشكل إيجابى.

واختتم الحوار دكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن بسوهاج، متحدثا عن جهود مديرية التضامن فى دعم الجمعيات الأهلية الفاعلة والنشطة فى العمل الأهلى والتنموى وبرامج التضامن للأسر الاولى بالرعاية مثل تكافل وكرامة وبرنامج فرصة والمبادرة التى نالت المركز الاول على مستوى الجمهورية "بالوعى بلدنا تتقدم " وبرنامج مودة وإتنين كفاية وغيرها من البرامج التى تستهدف نشر الوعى بالمجتمع وذلك من خلال فرق من الرائدات الريفيات وثيقى الصلة بالمجتمع المحلى وتدريبهم على برامج التواصل الفعال والمتابعة المستمرة لتلك البرامج وقياس مردودها داخل المجتمع والتطوير المستمر لجودة وفاعلية الأداء.