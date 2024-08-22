ندوة بسوهاج تناقش دور التحالف الوطنى والتطوعى للتنمية وترويج أفكارها

سوهاج عمرو خلف

نظم المجمع الاعلامى بسوهاج "الهيئة العامة للاستعلامات"، بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، ندوة بعنوان" العمل الأهلى الضلع الثالث للتنمية" لمناقشة نشر الوعى بأهمية العمل الاهلى والتطوعى فى التنمية وأهمية الترويج لفكر التطوع.

وقالت ايمان امام مدير المجمع الاعلامى بسوهاج، أنه تم تنفيذ منتدى حوارى فى اطار التعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات والتحالف الوطني للعمل الاهلى والتنموى بصحبة كوكبة من رواد العمل الاهلى حاضر فيه على مبارك رئيس التحالف الوطني بسوهاج، متحدثا عن دور التحالف الوطنى ومجهوداته فى العمل الاهلى والمبادرات التى يقوم بها التحالف لخدمة المستحقين، وأكد أن الهدف الرئيس من انشاء التحالف الوطني للعمل الاهلى هو وصول المساعدات لمستحقيها وتعظيم الاستفادة وتوحيد الجهود بين منظمات المجتمع المدنى لتحقيق عائد ومردود بين أفراد المجتمع لتحقيق التكافل والترابط وتناول برامج المساعدات التى ينفذها التحالف بعدد كبير من المتطوعين والمتبرعين يجوب أنحاء الجمهورية بل وتخطى الحدود حيث ساهم فى دعم الاخوة فى غزة

فيما تحدث الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج عن أهمية نشر فكر التطوع بين الشباب الجامعة ودوره في تنمية مهارات الشباب واكسابه القدرة على التواصل والتأثير من خلال التواصل مع العديد من فئات المجتمع والعمل بروح الفريق والتعاون للوصل للهدف المنشود ما يعد الشاب اعداد جيد لسوق العمل والانخراط فى المجتمع بشكل ايجابى .

واختتم الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن بسوهاج الندوة متحدثا عن جهود مديرية التضامن فى دعم الجمعيات الأهلية الفاعلة والنشطة فى العمل الاهلى والتنموى وبرامج التضامن للاسر الاولى بالرعاية مثل تكافل وكرامة وبرنامج فرصة والمبادرة التى نالت المركز الأول على مستوى الجمهورية "بالوعى بلدنا بتتقدم " وبرنامج مودة واتنين كفاية وغيرها من البرامج التى تستهدف نشر الوعى بالمجتمع وذلك من خلال فرق من الرائدات الريفيات وثيقى الصلة بالمجتمع المحلى وتدريبهم على برامج التواصل الفعال والمتابعة المستمرة لتلك البرامج وقياس مردودها داخل المجتمع والتطوير المستمر لجودة وفاعلية الأداء.