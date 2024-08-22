التين السيناوى.. كنز صيفى من رمال أرض الفيرز ينمو على مياه الأمطار.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

يُعد محصول التين أحد أبرز ثمار فصل الصيف، ويمثل قيمة اقتصادية كبيرة فى محافظة شمال سيناء، حيث يتميز بجودته وطعمه الفريد الذى يجذب محبى الفواكه الطازجة المروية على مياه الأمطار الطبيعية.

تنمو أشجار التين فى المناطق الساحلية بشمال سيناء على مياه الأمطار، دون الحاجة إلى تدخلات كيميائية، وتتنوع فاكهة التين بين نوعين رئيسيين: التين الأبيض والتين الأسود، ولكل منهما طعمه وخصائصه الفريدة.



تعتبر منطقة "قرية قبر عمير"، غرب مركز الشيخ زويد، الأكثر شهرة وإنتاجا لهذا المحصول فى شمال سيناء، مقارنةً بمناطق أخرى بمركز الشيخ زويد والعريش وبئر العبد.

تشهد قرية قبر عمير نشاطًا ملحوظًا فى زراعة التين، حيث يعتبر من أبرز الأماكن لزراعة هذا المحصول، وفيها يقوم المزارعون بجنى التين فى الصباح الباكر، ثم يقومون بتجهيزه لبيعه فى الأسواق بمدينة العريش، بالإضافة إلى بيع التين على طول الطريق الدولى "العريش-الشيخ زويد"، مما يتيح للمسافرين والعابرين فرصة الاستمتاع بثمار التين الطازجة، ونقلها كهدايا من موقع إنتاجها.



يتميز التين فى شمال سيناء بطعمه السكرى وصغر حجمه، ويعتبر مناسبًا للزراعة فى المناطق الرملية التى تتميز بها المحافظة. تسهم التربة الرملية فى تحسين جودة الثمار، حيث توفر خصائص جيدة للنمو والتطور. على الرغم من أن التين هو محصول صيفى، إلا أنه يتطلب عناية خاصة لضمان إنتاجية عالية وجودة مميزة.



توضح بيانات محافظة شمال سيناء، أن مناطقها تتمتع بوفرة فى الأراضى الصالحة للزراعة، خاصة فى منطقة وسط وشمال المحافظة، وتُعتبر المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من المحافظة من المناطق الرئيسية للزراعة، بفضل خصوبة التربة ومعدلات سقوط الأمطار الجيدة.

ويمتد الساحل الشمالى من شرق قناة السويس حتى رفح بعرض يتراوح بين 20-30 كيلو متر فى اتجاه الجنوب، ويتميز بارتفاع معدلات سقوط الأمطار من الغرب إلى الشرق، حيث تسجل حوالى 60 مم فى بئر العبد، و100 مم فى العريش، وتصل إلى 300 مم شرق العريش ورفح.

وتُعد منطقة شرق العريش من أهم المناطق الزراعية فى المحافظة، حيث تمتد على الساحل الشمالى بطول 50 كم حتى الحدود الدولية شرقًا. يعزز ارتفاع معدلات سقوط الأمطار وخصوبة التربة فى هذه المنطقة من جودة الزراعة، حيث تشمل الزراعة فيها زراعات مطرية مثل الخوخ واللوز والتين والعنب، إلى جانب الزراعات المروية التى تشمل الموالح والزيتون والتفاح والخضروات.



بالإضافة إلى الموارد الطبيعية، تمتاز المحافظة بوجود خبرات زراعية قادرة على تطبيق أساليب الرى الحديثة فى الأراضى الصحراوية، مما يعزز من قدرة المحافظة على الاستفادة من مواردها الزراعية بشكل أكثر فعالية. تلعب هذه الخبرات دورًا حيويًا فى تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.



ويمثل محصول التين فى شمال سيناء جزءًا مهمًا من قطاع الزراعة فى المحافظة، ويعكس قدرة المنطقة على الاستفادة من مواردها الطبيعية بفضل الظروف البيئية المواتية والتقنيات الحديثة.

وتظل زراعة التين فى شمال سيناء نموذجًا ناجحًا للتنمية الزراعية فى المنطقة، وتفتح أفقًا واسعًا لتحقيق المزيد من التقدم فى القطاع الزراعي.



التين السيناوي



تين سيناوى



حصاد التين السيناوي



زراعات التين السيناوي



