استمرار أعمال تركيب الإنترلوك بالشوراع والحارات المتفرعة بمدينة طهطا

سوهاج محمود مقبول

أعلنت الوحدة المحلية المركز ومدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج عن الإستمرار في أعمال تركيب الانترلوك بمنطقة شل والشوارع والحارات المتفرعة منها ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024، وذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وحرصا على رفع كفاءة الطرق والشوارع بجميع المناطق بمدينة طهطا وساحل طهطا.

ومن جانبه تابع المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا الجهود المكثفة والمستمرة لأعمال تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة شل وتفرعاتها بمدينة طهطا بأطوال حوالى 20000 متر مسطح تقريباً وبتكلفة حوالى 4 مليون جنيه تقريباً ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا

وتأتى أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمختلف أنحاء مدينة طهطا وساحل طهطا ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإشراف نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة ومسؤولى الطرق بالوحدة المحلية وأعضاء التفتيش المالى والإدارى والمتابعة ومدير عام مديرية الطرق بسوهاج المهندس حاتم محمد عمر والمهندس عبداللطيف عثمان مدير الصيانة والمهندس هانى فكرى رئيس وحدة الرصف بالمحافظة وجارى العمل والمتابعة.