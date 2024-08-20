نائب محافظ سوهاج يجرى حملة مرافق مفاجئة فى طهطا

سوهاج محمود مقبول

قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، اليوم، أول حملة مرافق مفاجئة منذ سنوات بنطاق مدينة طهطا، لإزالة الإشغالات، وفتح متنفس للمواطنين، والحركة المرورية بالشارع، بمدينة طهطا، بحضور عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.



وأوضح نائب محافظ سوهاج أن الحملة استهدفت أسواق مدينة طهطا، والمحال التجارية بشوارع المحطة، ومدرسة التجارة، وأسفرت الحملة عن تحرير 50 محضر مخالفة، وعدد من المضبوطات، ووجه نائب المحافظ بعمل حصر للباعة الجائلين، وتوفير بائكات لهم بجوار سور محطة السكة الحديد، ودراسة إنشاء سلم للمشاة أعلى مزلقان السكة الحديد البحري؛ لمنع الحوادث، وخدمة المواطنين.



واستمع "عبد الهادي" خلال الحملة إلى شكاوى المواطنين، موجها بالعمل على حلها، وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا على استمرار حملات المرافق والنظافة ورفع الإشغالات بجميع مراكز المحافظة، والعمل على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بعودة الانضباط للشارع السوهاجى.