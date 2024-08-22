استلام 70 صندوق قمامة جديد لتوزيعها على الشوارع الرئيسية بشرق المنصورة

الدقهلية شريف الديب

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم استلام عدد 70 صندوق قمامة جديد، ضمن الخطة الاستثمارية لتوزيعها على الشوارع الرئيسية بنطاق حى شرق المنصورة.

جاء ذلك بحضور محمد أمين رئيس حى شرق المنصورة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

وأشار اللواء مرزوق، إلى أن الهدف من توزيع صناديق القمامة على الشوارع هو الحفاظ على نظافتها وعدم إلقاء القمامة على الأرصفة والجزر الوسطى، مما يؤدى إلى تشويه المظهر الجمالى والحضارى لمدينة المنصورة، مؤكدا على أن المواطن شريك أساسى فى الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين من خلال الالتزام بالقاء القمامة بأماكنها المخصصة وعدم القائها بالطرقات والجزر الوسطى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين الصورة البصرية للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.