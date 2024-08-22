استجواب شوبير ونادر شوقى وعبد الظاهر السقا وعلى ماهر بقضية أحمد رفعت

كتبت أمنية الموجى

تستأنف جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها الموسعة في واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت، من خلال فحص العقود المبرمة بين اللاعب وناديه وكذا سماع أقوال عدد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة والأندية الرياضية، وشخصيات رياضية، وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته.

وانتهت الجهات المختصة، من سماع أقول كلا من نادر شوقي وكيل اللاعب، عبد الظاهر السقا مدير الكرة السابق بنادي مودرن سبورت، مسئولي وزارة الشباب والرياضة، إداري نادي مودرن المسئولين عن اللاعبين، علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، عادل مصطفي المدرب العام لمنتخب مصر الأوليمبي، والمذيع أحمد شوبير، وأيمن منصور للاستدلال عن كافة تفاصيل التحقيقات في ملف اللاعب، كما استمعت لأقوال أيمن الشريعي رئيس نادي انبي عن التصريحات التي أدلي بها في أحد البرامج التليفزيونية، والخاصة بملف اللاعب أحمد رفعت.

وذكرت مصادر، إن جهات التحقيق أعدت مذكرة للعرض علي النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن ما توصلت إليه التحقيقات، والإجراءات المطلوبة خلال التحقيقات في الأيام المقبلة.

وتستمع الجهات المختصة لأقوال أحد مقدمي البرامج الرياضية، وما تم إذاعته في إحدى حلقات البرنامج، وذلك في إطار التحقيقات التي تُجرى بشأن واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت، وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته.

وتسلمت جهات التحقيق، المستندات الخاصة باستخراج تصريح سفر للاعب في وقت سابق للاحتراف لمدة عام نادي الوحدة الإماراتي، وكذا العقود المبرمة بين اللاعب وناديه، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بـ أحمد رفعت والتي تصف الحالة الصحية التي كان عليها قبل وفاته عقب تعرضه لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري في 11 مارس الماضي، ودخوله في غيبوبة ثم استراد وعيه، وكذا التقارير الخاصة بأسباب الوفاة في 6 يوليو الماضي.

كان النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر بإجراء تحقيقات موسعة بشأن واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت، وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته، ‏لبيان ما إذا كان قد شابها أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه، ومن المقرر عقب انتهاء التحقيقات أن تقوم النيابة العامة بالإعلان عن النتائج التى آلت إليه تلك التحقيقات.