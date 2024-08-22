أمبرى: رصد حريق على بعد نحو 58 ميلا بحريا جنوب غربى ميناء الصليف اليمنى

وكالات

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، إنه جرى رصد حريق في البحر الأحمر على بعد نحو 58 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الصليف اليمني.

وبحسب موقع العربية، أوضحت أمبري أن الواقعة ربما تكون مرتبطة بتدمير زورق مسير.

وفي السياق، قال مسؤول في البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيديس) اليوم الخميس إن طاقم الناقلة سونيون التي ترفع علم اليونان والتي هاجمها الحوثيون أمس الأربعاء غادروا الناقلة وأنقذتهم البعثة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت أمس أن ناقلة تحمل اسم سونيون وترفع علم اليونان تعطلت في البحر الأحمر بعد هجمات متكررة، تسببت في حريق على متنها وفقدانها القدرة على الإبحار.

وقالت وزارة الشحن اليونانية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن الناقلة تعرضت لهجوم من أفراد على متن قاربين صغيرين واستُهدفت بعدد من المقذوفات على بعد نحو 77 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة باليمن يوم الأربعاء.

وجرى تبادل لإطلاق النار لفترة وجيزة من أسلحة خفيفة. وفي تحديث لاحق، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية أن الناقلة أبلغت عن تعرضها لهجوم آخر، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها وفقدانها القدرة على المناورة بسبب عطل في المحركات.