3 فرق طبية بمستشفى سوهاج الجامعى تعيد فتح فم طفل تعرض للدغات نحل.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، نجاح ثلاث فريق طبية من أقسام جراحه التجميل والتخدير وجراحة الأطفال، نجحت في إجراء جراحة عاجلة لطفل تعرض لحادث نادر من نوعه، وهو إصابته بلدغات نحل خلال دخوله منحل، والذي نتج عنه انسداد فتحه الفم إلى جانب إصابات متفرقة بالجسم، نتيجة التصاق النحل به صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، ان الطفل وصل للمستشفي في حالة خطيرة، خاصة و ان لدغات النحل لها مخاطر جسيمة للطفل قد تهدد حياته، على رأسها الإصابة بهبوط في الدورة الدموية أو توقف التنفس، إلى جانب فقدان الوعي والصدمة التحسسية، مضيفاً ان طبيعة الإصابة كانت تستلزم نوع خاص من التخدير نتيجه انسداد فتحة الفم لتجنب عمل الشق الحنجري.

وأضاف الدكتور فوزي عباس رئيس قسم التخدير، انه علي الفور تم تركيب أنبوبه حنجربة للطفل لتوصيل الأكسجين والمخدر للرئتين، وذلك عن طريق الأنف بواسطة المنظار المرن (فيبروبتك)، وذلك تجنباً للجوء الى الشق الحنجرى، موضحاً انه تم إجراء الجراحة بنجاح وإعادة فتح فتحة الفم لصورتها الطبيعية، ثم دخول الطفل للعناية المتوسطة للأطفال للمتابعه حتى تماثله للشفاء التام.

وجدير بالذكر ان الفريق الطبي الذي اجري العملية ضم كلاً من الدكتور فوزى عباس رئيس قسم التخدير و الدكتور مصطفى عشرى أستاذ مناظير الأطفال و الدكتور كرم علام أستاذ جراحة التجميل، وعدد من المدرسين المساعدين والأطباء المقيمين والهيئة التمريضية.



الطفل امصاب



الطفل قبل العملية الطفل قبل العملية