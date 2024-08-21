وزير التموين: إطلاق مجموعة خدمات جديدة بمعرض أهلا مدارس 2024

كتب مدحت وهبة

التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد و اعضاء مجلس إدارة الاتحاد و رؤساء الغرف التجارية المصرية علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، وجاء ذلك بحضور الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، و احمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي و الشئون البرلمانية.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكداً حرصه الدائم على زيارة مقر الغرفة التجارية بكل محافظة يقوم بزيارتها في جولاته الميدانية.

وفي ذات السياق اطلع الوزير على كافة الاستعدادات الخاصة بإقامة معارض "أهلا مدارس" والذي يقام هذا العام بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية والسادة المحافظين، وشدد الوزير على أهمية أن يشمل المعرض كل ما تحتاجه الأسرة المصرية وكذلك كافة مستلزمات واحتياجات الطلبه والمُعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والمعرض هذا العام سوف يشهد إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة.

ومن جهة اخرى اطمئن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على موقف توافر السلع الأساسية بكل المحافظات ووجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة موقف توافر السلع وانتظام عمل معرض آهلا مدارس بالتعاون مع الغرفة التجارية بكل محافظة والمقرر انطلاقه مطلع الشهر المقبل.

كما شدد فاروق علي أهمية قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات ومع السادة المحافظين بإقامة معارض دائمة للسلع الغذائية لاستدامة توافر واتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية وبما يساهم في ضبط الأسعار والأسواق، مع زيادة معدلات ضخ السلع بكميات أكبر في المواسم والمناسبات المختلفة والتي تشهد فيها زيادة معدلات الطلب والاستهلاك.

ومن جهته توجه احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالشكر للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لقبول الدعوة وزيارة مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، مشيدًا بالتعاون الكبير من جانب وزارة التموين والأجهزة والهيئات والشركات التابعة لها، والعمل على تسهيل كافة العقبات وتقديم كافة الخدمات لمجتمع التجار المنتسبين للغرف التجارية في المحافظات، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهدته منظومة عمل وزارة التموين في كافة المجالات والقطاعات التابعة لها على مستوى كل المحافظات،

أكد رئيس الاتحاد على الاستعداد الكامل لإقامة معارض "اهلا مدارس" هذا العام، موضحاً إقامة معرض رئيسي بكل محافظة بجانب المعارض الفرعية، كما أشار إلى تقديم الدعوة لكافة المنتجين والشركات والتجار في كافة المجالات التي تحتاجها الأسرة المصرية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد سواء المستلزمات المدرسية او المنتجات الجلدية والاحذية والشنط المدرسية والمنتجات الغذائية واجهزة الحاسب الآلي وغيرها للاشتراك في المعرض وتقديم خصومات وتخفيضات لصالح الأسرة المصرية.