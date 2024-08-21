مياه سوهاج تطلق قافلة مائية بقرية إدفا لخدمة الأهالى

سوهاج - عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، قافلة مائية بقرية ادفا بمركز سوهاج والتى تستمر ثلاثة ايام على التوالى، وذلك لخدمة أهالى القرية وتقديم خدمات مجانية.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مشيرا إلى تنظيم تلك القافلة المائية يأتي في إطار تطبيق سياسات الشركة الهادفة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتنمية الوعي الثقافى للمواطن بقضايا المياه وتوجيه الممارسات الفعلية للمياه إلى مسارها الصحيح والذي يؤكد ضرورة ترشيد استهلاكها ومنع إهدارها بشتى الطرق.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، أن القافلة شملت (سيارات كسح – سيارات لمياه الشرب – معملا كاملا ومتنقلا لتحليل عينات المياه للاطمئنان على جودتها – سيارة نافورى لتسليك وتطهير غرف الصرف الصحى) بجانب عقد لقاءات مع المواطنين للرد على شكاواهم واستفساراتهم.





وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بالشركة، أن القافلة تضمنت مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاء شعبى لرجال وعمد ومشايخ ومسؤولى القرية ولقاءات لرواد المساجد والكنائس بالقرية وندوات لقادة الرأى وحملات طرق أبواب وورش سباكة للسيدات والتوعية باستخدام مسرح العرائس لأطفال الحضانات ومعسكر صيفى لطلاب المدارس واستطلاعات رأي للمواطنين وسيارة استقبال الشكاوى لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالاضافة الى خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجانًا وأن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة وكذلك أهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.