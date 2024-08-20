رئيس مياه سوهاج يشدد على صيانة المحطات للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين

سوهاج عمرو خلف

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج؛ والعضو المنتدب ضرورة استمرار مرور نواب رئيس مجلس الإدارة لشئون الجودة والتشغيل والصيانة لمتابعة كفاءة تشغيل وصيانة وجودة المياه بجميع مواقع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة بهدف وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة عالية طوال اليوم.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، بضرورة مرور فرق المناوبات ونواب مجلس الإدارة على جميع المحطات مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة تشغيل والتأكد من استمرار عمل المحطات بكامل طاقتها والقيام بأعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية ومطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن الشركة تواصل رفع درجة استعدادها والتحقق من أى عقبات تعوق كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين بصورة فورية وجاهزيتها لمواجهة أى أعطال أو كسور أو طفوحات تخص قطاعى المياه والصرف الصحى ضمن خطتها لمواجهة الطوارئ والتى تنفذها الشركة سعيا للارتقاء بالمستوى الخدمي.

وأضاف الكيميائى منصور صابر نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الجودة أهمية تقييم جودة المياه ومطابقتها للمواصفات الدورية بالمحطات بشكل دورى وفقا لمعايير وضوابط علمية ومنهجية مدروسة وتحديد أدوات التقييم ورصد أى ملاحظات والتعامل الفورى على حلها، مضيفا أن جودة مياه الشرب أهم أولويات الشركة.

وأضاف المهندس رمضان شعبان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التشغيل والصيانة، أنه تم المرورعلى محطة مياه شطورة المرشحة السطحية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 600 لتر لكل ثانية ومحطة مياه طهطا السطحية والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 لتر لكل ثانية ومحطة مياه المراغة السطحية بمركز المراغة بالاضافة إلى المتابعة والتفتيش على مراحل المعالجة وأعمال رفع الكفاءة والتوسعات الجارى العمل بها داخل المحطات لزيادة كفاءة المحطات وضرورة تطبيق برامج الأصول والصيانة بالاضافة إلى حث العاملين على بذل أقصى جهد لأداء العمل على أكمل وجة والتحسين المستمر لعملية الإنتاج.