معهد القطن: زيادة المساحة المنزرعة قطن العام الحالى بنسبة 23% عن السابق

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث معاملات القطن والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح موسم جني القطن بمحافظة بني سويف بقرية كوم ابو خلاد التابعة لمركز بني سويف.

وأضاف أن محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية، حيث تولى الدولة اهتمام كبير بزراعته وعودته لتربعه على عرش الأقطان العالمية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال إن مساحة زراعة القطن بالصعيد حوالي 40 ألف فدان، ومن المتوقع زيادتها في الأعوام المقبلة بعد تحديد والإعلاند مسبقًا عن أسعاره لتشجيع الفلاحين على زراعته.

وأضاف أن معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية حافظ على القطن المصري خلال الفترة التي تراجعت فيها مساحة زراعته، كما أنه تم استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية.

أوضح عمارة أن هناك زيادات في زراعة محصول القطن في جميع المحافظات بنسبة 23% عن العام السابق، حيث بلغت المساحة المنزرعة 311.700 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وقال أن المساحة المنزرعة كانت موزعة بين زراعة 40.840 ألف فدان في محافظات الوجه القبلي والباقي في محافظات الوجه البحري.

أضاف أن أكبر المساحات المنزرعة هذا العام في الوجه القبلي كانت للصنف جيزة 95 حيث بلغت المساحة المنزرعة منه هذا العام 40.096 فدان في محافظات أسيوط الفيوم بني سويف والمنيا، تلاه الصنف جيزة 98 حيث بلغت المساحة المنزرعة منه هذا العام 744 فدان في محافظات سوهاج قنا الوادي الجديد.

وأكد أن مساحة محافظة بني سويف حدثت بها زيادة في زراعة القطن 27% عن العام السابق، حيث تمت زراعة اجمالي مساحة 12.430 الف فدان من المساحة المستهدفة 12.238 الف فدان بزيادة مقدراها 1.5%، وكان اجمالي محافظات الصعيد 40.840 الف فدان بالمقارنة بالعام الماضي بزيادة 56%.

كما أكد عمارة علي أن موسم جني محصول القطن يبدأ في نهايات أغسطس في محافظات الوجه القبلي، وأول أكتوبر في محافظات الوجه البحري، على أن يبدأ التسويق خلال شهر أكتوبر، يتبعه عمليات الجني والتسويق في محافظة الوجه البحري، وأن العمل بالأسعار التي أعلنتها الحكومة بـ 10,000 جنيه للقنطار في الوجه القبلي وبـ 12.000 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري، مشيرًا إلى أن الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة هي فرصة للمزارعين لتحقيق أرباح من زراعتهم وهامش ربح مناسب، وتشجيع على زيادة المساحة من الأقطان نتيجة لتطبيق سعر الضمان الذي أعلنت عنه الحكومة بشكل فعال.

وفي سياق متصل، قال المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف أن الندوات الارشادية لحث المزارعين ساهمت بشكل كبير زيادة المساحة بعد تراجعها الأعوام الماضية.

كما أن مديرية الزراعة عقدت العديد من الندوات الإرشادية لشرح أهمية زراعة محصول القطن للمزارع ولتحقيق الاكتفاء الذاتى للدولة، لافت النظر إلى ان اللجان الفنية المشكلة لمتابعة حالة المحصول قامت بالمرور الدائم على حقول القطن، وأضاف أن المنظومة التسويقية الجديدة لمحصول القطن ساهمت فى تحقيق عائد مجزى للفلاح.

وأكد علي أن الأسعار المطروحة لتسويق القطن تعتبر مناسبة للمزارع وسوف تحقق عائدًا جيدًا.