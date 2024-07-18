معهد القطن: زراعة 75 فدان بصنف جيزة 98 فى الوادى الجديد و669 بسوهاج

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور مصطفي عمارة رئيس المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لـ معهد بحوث القطن، أنه تم عقد ندوة إرشادية لـ محصول القطن صنف جيزة 98 ضمن القوافل الإرشادية التي يقوم بتنفيذها معهد بحوث القطن في المحافظات.

وأوضح عمارة، أن الحالة العامة لنمو النباتات جيدة وجارى المتابعة وتوفير الأسمدة والمبيدات اللازمة بمعرفة مديرية الزراعة.

وأضاف عمارة، أن الصنف الجديد جيزة 98 يعتبر من أحدث الأصناف التجارية لمعهد بحوث القطن وقد تم تسجيله كصنف تجارى في موسم 2022، وهو يغطى محافظتى سوهاج والوادى الجديد لهذا الموسم، ويعتبر باكورة الأصناف المصرية القادرة على تحمل التغيرات المناخية وتحمل موجات الحرارة المرتفعة والجفاف وسوف يغطى فى المواسم القادمة محافظات مصر العليا بأكملها، وأنه ذو قدرة محصولية تصل إلى حوالى 10 قنطار للفدان.

وأشار، إلى أن المساحة المنزرعة من الصنف جيزة 98 بمحافظة الوادى الجديد هذا الموسم 75 فدان علاوة على زراعة 669 فدان بمحافظة سوهاج استعدادًا للتوسع فى باقى محافظات الوجه القبلى فى المواسم القادمة.