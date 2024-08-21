مصرع مزارع وإصابة أخر في مشاجرة بين أبناء العمومة بقرية في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى مزارع مصرعه، برش خرطوش بالفخذ الأيمن، وأصيب أخر، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية، بقرية بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد خيري نصار، مدير المباحث الجنائية، نشوب مشاجرة بإحدى القرى دائرة مركز شرطة مطوبس، أسفرت عن وفاة «ح.م» 70 سنة، وجرى إيداعه بمستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه ونجلي عمه وهما" ع.ن .س"، 35 سنة فلاح، مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيمن، بحسب تقرير مستشفى مطوبس المركزي، وشقيقه "م.ن.س"، 30 سنة فلاح، وبحوزته سلاح أبيض «سكين»، كما جرى ضبط بندقية خرطوش أجنبية الصنع مطموسة الأرقام مع الطرف الأول.

وتوصلت التحريات الأولية إلى نشوب المشاجرة بين الطرفين، وإحداث إصابة المجني عليه الأول جراء التعدي عليه بسلاح أبيض، والتي أدت إلى إصابته التي أودت بحياته، وذلك على أثر وجود خلافات بينهم بسبب الجيرة، تحرر المحضر رقم 5642 لسنة 2024م، إداري مركز شرطة مطوبس، وأمرت النيابة بتشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة وتولت التحقيق.