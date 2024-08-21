اليوم السابع
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مسؤول لبنانى: الاحتلال أحرق 60 ألف شجرة زيتون يصل عمرها لـ 300 عام

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 12:03 م
مسؤول لبنانى: الاحتلال أحرق 60 ألف شجرة زيتون يصل عمرها لـ 300 عام وزير الزراعة اللبنانى
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور عباس حاج حسن، وزير الزراعة اللبناني، إنه وضع خلال العمليات العدائية أولوية تصدير المنتج الجنوبي، سواء الموالح أو الموز وغيرها، وهي أمور مفيدة ولكنها غير كافية، والمطلوب المواكبة لأن الضرر كبير ويجب أن يكون هناك مسحا للأضرار فور انتهاء الأعمال العدائية الإسرائيلية.

 

أضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية دانيا الحسيني، أننا سنقيم نسبة الضرر في البنية التحتية الزراعية والأشجار المثمرة وغير المثمرة، مؤكدا أن 54 قرية في الجنوب اللبناني تقصف بشكل يومي في الجنوب اللبناني بالفسفور الأبيض المحرم دوليا مما أدى إلى حرق ما لا يقل عن 6 آلاف هكتار، بين الإحراق الكامل والجزئي.

 

تابع أن 60 ألف شجرة زيتون بعضها معمر يصل عمره إلى 300 عام أحرقت، مؤكدا أن العدو الإسرائيلي عدو للإنسانية لا يفقه أي معنى من معاني الإنساني، "يعتقد أنه بإحراق هذه الأشجار إنما يكشف ظهر لبنان والمقاومة وهو أمر غير منطقي ولا أخلاقي أو إنساني، مضيفا:"رفعنا عدة شكاوى ولكننا سنقف إلى جانب أهلنا ومزارعينا في الجنوب اللبناني".







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القاهرة الإخبارية

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