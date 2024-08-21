محافظ سوهاج يشدد على الانتهاء من ملف التصالح والتعديات على الأراضى الزراعية

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدورى الأسبوعى مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، والذى عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة تضافر كافة الجهود للتحرك السريع في ملف التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أن لديهم كافة الصلاحيات اللازمة للانتهاء من الملف في أقرب وقت ممكن.

ناقش الاجتماع كذلك موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات بشكل فوري، والإزالة في المهد، والانتهاء من جميع التعديات خلال أسبوع، وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال الأسبوع الحالي، وجاري الانتهاء من إزالة الحالات المتبقية.