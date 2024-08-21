محافظ سوهاج يقرر تشكيل لجنة للمرور على مصانع تعبئة الغاز والمستودعات

سوهاج عمرو خلف

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قرارا برقم 410 لسنة 2024م، بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وعضوية كل من " مدير إدارة التجارة الداخلية، ورئيس قسم المواد البترولية بالمديرية، وعضو من إدارة الحماية المدنية، وعضو من المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، وعضو من إدارة الأمن الصناعي والسلامة المهنية بمديرية العمل، على أن يتم الاستعانة بمن تراه اللجنة لازما لأداء عملها.

وتختص اللجنة بالمرور على مصانع تعبئة الغاز، ومستودعات البوتاجاز، وكافة المنشآت الصناعية والتجارية التي تستخدم غاز البوتاجاز؛ للتأكد من مدى مطابقتها لاشتراطات السلامة والأمن الصناعي، والحماية المدنية، واشتراطات التراخيص طبقا لقانون المحال العامة، وإصدار التوصيات للجهات المعنية؛ لإعمال شئونها حيال توصيات اللجنة، والعرض على السيد الوزير المحافظ بما يتم .