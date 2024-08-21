محافظ المنيا: 3230 طلبا للتصالح على مخالفات البناء

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجى بمدينة مطاى، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التى اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين فى واحد من الملفات التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين فى التصالح وإنهاء معاناتهم.

واستمع المحافظ إلى نسب الإنجاز بملف التصالح داخل دائرة مركز مطاى، حيث تم استقبال 3230 طلب تصالح واستخراج 313 شهادة بيانات وجار الإنتهاء من إصدار 200 شهادة أخرى، فضلا عن تقليص الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء من 15 إلى 8 إجراءات فقط، كما تم نقل الوحدة ذات الطابع الخاص من الجامعة إلى المدينة ليتمكن المواطن الحصول على صلاحية الموقع خلال 7 أيام والانتهاء من إجراءات الترخيص خلال 26 يومًا.

حرص اللواء" كدواني"، على لقاء عدد من المواطنين للتعرف على المعوقات والمشكلات التى قد تواجههم فى تقديم طلبات التصالح وقام بنفسه بمراجعة الأوراق المقدمة منهم، موجهًا بحل أى مشكلة فورًا وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون وتوفير كافة سبل الراحة وخاصة لكبار السن وذوى الهمم أثناء تقديم الخدمة.

وعلى هامش الجولة، عقد المحافظ اجتماعًا مع رئيس مركز مطاى، وعدد من رؤساء الوحدات القروية، لمناقشة سبل تحسين الخدمات ورفع كفاءة العمل الإدارى بالمركز، واستعرض خلال الاجتماع المشكلات الحالية، ووضع خطط تطوير الأداء بما يحقق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

رافق المحافظ، عويس قاسم رئيس مركز ومدينة مطاى، وعدد من رؤساء الوحدات القروية، ممثلى الجهات التنفيذية، ومسئولى التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.

فى سياق متصل، استكمل اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، جولته داخل مركز ومدينة مطاى، بمتابعة الحالة العامة بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية داخل دائرة المركز والوقوف على مستوى النظافة العامة والخدمات والمرافق والوضع المرورى ومدى تحقيق السيولة المرورية، مؤكدًا ضرورة منع أى تعديات أو اشغالات على حرم الطريق العام، والالتزام بخطوط التنظيم للشوارع وعدم المساس بالرصيف لأنه ملك الجميع.

شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات من جانبى الطريق العام وأمام المحلات التجارية مع ضرورة توعية المواطنين بالالتزام بوضع المخلفات داخل الصناديق المخصصة لهذا الغرض وعدم تركها خارج أو بجانب الصندوق، حفاظا على الصحة العامة والبيئة والشكل الحضارى للمنطقة أو الحى، مناشدا ًالمواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية فى الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، والإبلاغ عن أى تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على البيئة والصحة العامة.

وخلال جولته، استوقف المحافظ أحد عمال النظافة أثناء تأدية مهام عمله بأحد الشوارع، حاملًا المعدات التى يستخدمها خلال مباشرة أعمال النظافة ورفع المخلفات حيث تبين ثقل المعدات وعدم كفاءتها لمباشرة الأعمال على أكمل وجه، مما يتسبب فى إجهاد العمال، موجهًا رئيس المركز بمراجعة كافة معدات وأدوات النظافة لاختيار الملائم منها تيسيرًا عليهم وتخفيفًا عن كأهلهم وبما يعود بالنفع أيضًا على إنجاز الأعمال والارتقاء بمنظومة النظافة العامة داخل المركز، كما استمع اللواء "كدوانى" إلى عدد من مطالب أهالى مطاى، موجها التضامن والوحدة المحلية بدراسة بعض الحالات والوقوف على احتياجاتهم.

رافق المحافظ خلال جولته عويس قاسم رئيس مركز مطاى، دكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، ومسئولى التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.