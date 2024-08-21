محافظ المنوفية: تمويل 67 مشروعا اقتصاديا ضمن مشروع إقراض الأسر للقرى

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تمويل 67 مشروعاً اقتصادياً بإجمالي ما يقرب من مليون جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، مؤكدا حرصه على توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم تمويل عدد 46 مشروع في مجالات الإنتاج الحيواني (تربية أغنام وتسمين عجول ) ، و تمويل 2 من مشروعات الميكنة الزراعية (دشاشة حبوب) ، بالإضافة إلى18مشروع متنوع ( ونش رفع – ماكينة تصوير – فراز لبن ) ، كما تم تمويل مشروع للري الحديث (الري بالتنقيط )، مشيرا إلى أن إجمالي نسبة المسدد الفعلي للأقساط والفوائد المستحقة عن المشروعات الممولة بلغ ما يعادل 98 % من المستحقات الواجبة السداد.



وأكد المحافظ أن هناك لجان ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع لتذليل العقبات لضمان استمرارها وتحقيق المستهدف من تلك المشروعات بما يساهم في تحسين الحالة الاقتصادية والمعيشية ، مشددا على الاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة تحقيقا للصالح العام.