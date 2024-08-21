محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مجزر حى غرب شبرا الخيمة لافتتاحه فى العيد القومي

القليوبية إبراهيم سالم

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الأعمال النهائية لتطوير ورفع كفاءة مجزر شبرا الخيمة بتكلفة 20 مليون جنيه، الذى يقع على مساحة 2850م، ويخدم أهالى مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يومياً، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبيح، وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وجارى الانتهاء من تنفيذ اللاند سكيب، وتأتى أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لرفع وتطوير المجازر.

وخلال تفقد المحافظ المجزر وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف بالمجزر ودخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطن بالقليوبية والتجهيز لافتتاحه بالعيد القومي للمحافظة خلال شهر أغسطس الجاري.



وأكد المحافظ، أن المجزر يتكون من 3 عنابر للذبيح، وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، مشيرا إلى أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية.

وذلك بحضور كل من اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، والمحاسب خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتورة لمياء عطية مديرة مديرية الطب البيطري بالقليوبية، ومندوب من صرف القليوبية.