قرارات هامة فى اجتماع الصحة الإقليمى بمحافظة القليوبية.. تعرف عليها

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمجلس الصحة الإقليمي بالمحافظة، بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة وأمين المجلس، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعي ونائب أمين المجلس، والدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحي بالمحافظة، وكذلك أعضاء مجلس الصحة الإقليمي.

ويهدف الاجتماع إلى توحيد الجهود وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات الصحية بالمحافظة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

واستهل محافظ القليوبية الاجتماع بالترحاب بالحضور، مشيرا إلي القدرات والإمكانات الموجودة بالقطاع الصحي بالمحافظة، مشيدا بالأداء

ومؤكدا علي ضرورة العمل المتناسق بين كافة الجهات بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة وأمين المجلس، قدرات المحافظة علي مستوي القطاع الصحي بما يتضمنه من مستشفيات وزارة الصحة، وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلي مستشفيات جامعة بنها، وكذلك ما تم تحقيقه من إنجازات في العديد من المجالات الطبية ومن أهمها تقليل نسب الانتظار، ومعدل ساعات الانتظار بالرعايات المركزة.

وأوضح، أنه سيتم التوسع في عدد اسرة العنايات المركزة بإضافة حوالي 34 سرير بمستشفيات حميات بنها ومستشفي القناطر الخيرية؛ خلال الفترة القادمة.

ثم تناول الدكتور عمرو الدخاخني، عرض يتضمن دور مستشفيات جامعة بنها، في التعامل في كافة الخدمات الطبية خاصة التخصصات الدقيقة وحالات الحوادث وكذلك الجراحات الدقيقة والرعايات المتخصصة.

كما عرض الدكتور سيد جلال، مدى أهمية التوسع بالعيادات المسائية التي تم افتتاحها مؤخرا بمستشفي رمد بنها ومستشفي القناطر الخيرية، والتي تهدف الي تقليل الإزدحام بالعيادات الصباحية؛ حيث جاء ذلك عقب زيارة محافظ القليوبية لمستشفي التأمين الصحي ببنها؛ والذي أشاد بما تم بصدد هذا الشأن.

كما وجه محافظ القليوبية، أيضا بضرورة التعاون التام بين جميع المستشفيات بكافة قطاعات الصحة بالمحافظة لتغطية أي عجز بالقوي البشرية علي مستوي الرعايات والعمليات الجراجية، من خلال بروتوكول تعاون بين مستسفيات جامعة بنها، ومستشفيات وزارة الصحة، ويأتي ذلك من خلال مجموعة عمل مكونة من الدكتور حمودة الجزار، والدكتور عمرو الدخاخني، ومديري المستشفيات، علي أن يتم العرض علي المحافظ بما أسفر عنه انعقاد تلك اللجنة، ومدي تغطيتها لأي عجز بالقوي البشرية في موعد أقصاه 15 سبتمبر، إلي جانب اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة، والتي من مهامها تقييم الوضع الحالي لأنظمة الكهروميكانيا بكافة مستشفيات المحافظة، ليتم العرض علي المحافظ في موعد أقصاه 1 سبتمبر، بهدف ضمان صحة وسلامة المرضي، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لديها البيانات كاملة بالوضع الراهن، وعدد الأسرة الفارغة والحضانات وأسرة العناية المركزة بهدف التسهيل على المواطن وإتاحة المكان المناسب لتقديم العلاج المناسب.

كما أوضح أيضا، أن غرفة العمليات المشتركة تعمل على مدار الساعة لتوفير البيانات الدقيقة حول الأسرة المتاحة والحضانات وأسرة العناية المركزة، مما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة.

كما تضمن جدول الأعمال طلب الدكتور وكيل وزارة الصحة التنسيق مع مديرية الأمن في حالات التعدي علي المنشآت الصحية، وكذلك غلق المنشآت الصحية الخاصة في حالة وجود مخالفات جسيمة.

وفي ذات السياق أكد الدكتور مدير فرع الإسعاف بالقليوبية علي مدي أهمية تشغيل الأجهزة اللاسلكية بجميع مستشفيات المحافظة كما طلب دعم مديري المستشفيات في التعاون البناء مع هيئة الإسعاف والإشراف المباشر لهم في حركة سيارات الإسعاف بعد توصيل المصابين للمستشفيات لكي لا تتأثر الخدمة.

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ، علي الصيانة الدورية للأجهزة الطبية والمصاعد بالمستشفيات وكذلك الانضباط الإداري وحسن استقبال المرضي والتوسع في اماكن انتظار المرضي.