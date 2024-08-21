كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فى جولة مفاجئة بـ مستشفى أم المصريين، للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمترددين ومدى انتظام سير الأعمال وتواجد الأطقم الطبية والتمريض ومدى توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى مجال الرعاية الطبية والعلاجية.

وتفقد المحافظ خلال جولته عددًا من الأقسام المختلفة داخل المستشفى منها (العظام ووحدات الرعاية المركزة، الاستقبال والطوارئ، الأطفال، الباطنة، الأشعة)، ومخازن الأدوية.

واستمع المحافظ للمرضى المتواجدين داخل المستشفيات؛ للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بصورة لائقة، كما استفسر من المرضى عن وجود أى احتياجات لهم للعمل على توفيرها فى الحال، مشددًا على ضرورة التزام الأطقم الطبية وطاقم التمريض بالعمل بنظام النوبتجيات ضمانًا لتقديم الخدمة الطبية على مدار الساعة.

وخلال جولته، استجاب محافظ الجيزة لحالة مرضية داخل المستشفى بتوفير مزيدًا من الرعاية الطبية وسرعة إجراء عملية جراحية لها مع تأكيده بمتابعة حالتها الصحية لحين إتمام إجراءات العملية.

وتفقد المحافظ موقف الأعمال الإنشائية لعدد من المبانى الجارى تطويرها ورفع كفاءتها بمستشفى أم المصريين، مؤكدًا حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية والصحية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية والجولات التفقدية المفاجئة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة فى أوقات مختلفة للتأكد من مدى الجاهزية.



جانب من الجولة



محافظ الجيزة اثناء الجولة



محافظ الجيزة يفاجئ مستشفى أم المصريين للاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية