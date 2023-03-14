محافظ الجيزة يتفقد مستوى الخدمات بمستشفى أم المصريين.. صور

كتبت – مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، مستشفى أم المصريين العام لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي بها والتأكد من تواجد كافة الفرق الطبية في التخصصات المختلفة، والوقوف على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضي لما تشهده المستشفي من إقبال للمواطنين على مدار اليوم لتلقيهم الرعاية الصحية.

شملت جولة محافظ الجيزة، تفقد أقسام الجراحة والعيادات الخارجية والاستقبال وصيدلية المستشفى ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.

وحرص اللواء أحمد راشد، خلال تفقده على الاطلاع على آراء المترددين على المستشفي والشكاوي الواردة منهم وذويهم، للتأكد من تلقي الرعاية اللازمه ومدى رضاءهم عن الخدمات المقدمة لهم، مشدداً على مدير مديرية الشؤون الصحية ورئيس هيئة التأمين فرع الجيزة ومدير المستشفى بإتاحه مزيداً من التيسيرات للمرضى المترددين على صرف العلاج بخطابات التأمين الصحي، بحيث تتم بصورة أكثر تنظيما لتوفير الوقت علي المواطنين خاصه كبار السن.

كما شملت جولة اللواء أحمد راشد تفقد أعمال تطوير عدد من الأقسام بالمبنى العام، حيث تم الانتهاء من تطوير 13 غرفة على أكمل وجه لخدمة المرضى، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المبني العام بما يتضمنه من أقسام الحوادث والعيادات الخارجية للإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالقطاع الصحي.

وشدد اللواء أحمد راشد، على حسن معاملة المرضي وتوفير العدد الكافي من الفرق الطبية بالعيادات والأقسام لسرعة صرف الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم مع ضرورة تبسيط إجراءات حالات البحث الاجتماعي والعلاج علي نفقة الدولة للتيسير على المواطنين مع مراعاة الارتقاء بمستوى النظافة العامة للمستشفي.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام والدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية والدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري واللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مستشفى أم المصريين ومدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.



محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين للوقوف على مستوى الخدمات الصحية



محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين للوقوف على مستوى الخدمات



محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين



محافظ الجيزة يتفقد مستوى الخدمات بمستشفى أم المصريين