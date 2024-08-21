ما هو شلل النوم.. اعرف الأعراض وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

شلل النوم من اضطرابات النوم الشائعة ويؤدى إلى شلل مؤقت أثناء نومك وصعوبة في التنفس، وهلوسة، ومشاعر الخوف، وفقدان حركة العضلات؛ ومع ذلك، في حالة شلل النوم، فإنك لم تفقد حركة العضلات؛ بل إن آليات دورة نومك توقف مؤقتًا حركة العضلات، وفي هذا التقرير نتعرف على أعراض شلل النوم وعلاجه وطرق الوقاية، بحسب موقع "eachnight".

كيف يشعر الشخص المصاب بشلل النوم

يختلف شعور الشخص المصاب بشلل النوم من شخص لآخر؛ ومع ذلك، فإن أعراضه الأساسية متشابهة لدى معظم الأشخاص.

أثناء نوبات شلل النوم، لا يمكنك التحدث أو الحركة، حيث يكون جسمك في حالة فسيولوجية تمنعك من الحركة حتى لو كان عقلك مستيقظًا.

إن الوعي أو اليقظة عندما يكون جسمك غير قادر على الحركة يمكن أن يتسبب بشكل طبيعي في فرط التنفس والهلوسة،

يمكن للأشخاص الذين يعانون من هذه النوبات سماع الأصوات أو شم الروائح. في كثير من الأحيان، تكون هذه الهلوسة في سياق مثل: خطوات تقترب أو شم روائح تشبه شيئًا متحللًا.

إذا وجدت نفسك في إحدى هذه النوبات، فتذكر أن شلل النوم مؤقت ولا يستمر أكثر من بضع دقائق.

أعراض شلل النوم

الوعي أو الشعور باليقظة

يشعر معظم الناس باليقظة أثناء تعرضهم لشلل النوم، أنت مستيقظ وواعٍ للمنطقة المحيطة بسريرك والعناصر المميزة، مثل الأثاث والأشياء الأخرى الموجودة في الغرفة.

عدم القدرة على الحركة

بصرف النظر عن إدراكهم أنهم مستيقظون، فإن شلل الجسم هو أول عنصر يلاحظه الشخص المصاب. ينبع الشلل من بقاء الجسم في نوم حركة العين السريعة عندما لا تتواصل الخلايا العصبية في جذع الدماغ مع الجسم. يمنعهم ثبات الجسم من تمثيل أحلامهم، مما يمنعهم من التعرض لإصابات أثناء نومهم.

أثناء النوم المتقطع، قد يفترض النائمون خطأً أن حالة الشلل ترجع إلى قوة خارجية، إما أن تمسك بالنائم أو تجلس عليه.

الخوف الشديد والرعب

غالبًا ما يشعر الناس بالخوف أثناء نوبة شلل النوم، وقد ينبع الخوف من إدراكهم أنهم غير قادرين على الحركة أو من أعراض أخرى للنوم المتقطع.

أحيانًا تكون هذه المشاعر شديدة للغاية، ويجد الناس صعوبة في فهمها. وقد تتبع مشاعر الخوف هذه الأفراد إلى اليقظة وتتطور إلى شعور بالخوف المرتبط بالنوم.

تخيل شيئاً غير موجود

قد يشعر بعض الناس أو يرون "شيئاً" في الغرفة معهم. وإذا شوهد، فقد يأخذ شكل مخلوق غامض يشبه الإنسان يقف بالقرب من السرير أو يجلس فوق النائم.

صعوبة التنفس

الضغط على الصدر هو إحساس شائع مرتبط بشلل النوم. ويعود هذا الإحساس إلى تبني الجسم لنمط تنفس ضحل مطلوب لنوم حركة العين السريعة.

الاستلقاء

تحدث معظم نوبات شلل النوم أثناء استلقاء الفرد على ظهره. ومع ذلك، لا نعرف لماذا يزيد الاستلقاء على الظهر من خطر الإصابة بشلل النوم.

أحاسيس غير عادية

يبلغ الأشخاص عادةً عن الهلوسة المصحوبة بأعراض سمعية وشمية وجسدية.

الوقاية من شلل النوم وعلاجه

- احصل على أكبر قدر ممكن من النوم، إن الأفراد المحرومين من النوم معرضون لخطر الإصابة بشلل النوم بشكل أكبر.

- مارس عادات نوم جيدة في بعض الأحيان تحدث اضطرابات النوم بسبب روتين وقت النوم السئ وبيئة النوم غير الصحية، في أوقات أخرى، يمكنك تحسين جودة نومك بإضافة بعض طقوس وقت النوم:

- يؤدي ضبط درجة حرارة غرفتك إلى درجة حرارة جيدة إلى تحسين جودة نومك.

- يرفع الاستحمام بماء دافئ درجة حرارة جسمك حتى تنخفض، محاكيًا الطريقة التي تنخفض بها درجة حرارة الجسم عندما تنام.