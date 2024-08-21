قانون حماية المستهلك يسمح بـ14 يومًا لإرجاع السلع بدون شروط إلا فى 5 حالات

كتب محمد عبد الرازق

وضع قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، حقوقا كثيرة للمستهلك، كما أنه وضع ضوابط لمسألة البيع والشراء فضلا عن وضعه مواد حاسمة ضد محاولات خادع المستهلك.

فنصت المادة 17 على :"للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

وحدد جهاز حمية المستهلك البيانات المطلوبة فى حال تقديم شكاوى من خلال الخط الساخن "19588" أو التواصل مع الجهاز عن طريق الصفة الرسمية "فيس بوك" على أن يقدم الشاكى الأوراق والمستندات التى تدعم صحة الشكوى.

فى حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن سلعة معمرة تتضمن المستندات الأساسية وهى "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بجانب المستندات الإضافية وهى "إيصال الصيانة وذلك أن وجد".

تقديم شكوى للجهاز بشأن السيارات، تتضمن الشكوى على المستندات الأساسية وهى "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" جانب المستندات الإضافية وهى رخصة القيادة الخاصة بالسيارة – إيصالات الصيانة".

تقديم شكوى للجهاز بشأن أجهزة المحمول والكمبيوتر، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية وهى " بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بالاضافة إلى المستندات الإضافية وهى "إيصال تسليم الجهاز للوكيل ".

تقديم شكوى للجهاز بشأن المرافق "الكهرباء – المياه- الغاز"، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية " بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان) بالاضافة إلى المستندات الإضافية وهى إيصال الاستهلاك.

تقديم شكوى للجهاز بشأن التسوق الإلكترونى يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بالإضافة إلى المستندات الإضافية "صورة الطلب أو رقم الطلب أو إيصال الشحن".

تقديم شكوى للجهاز بشأن الاتصالات والإنترنت، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بجانب المستندات الإضافية وهى الفاتورة مع مراعاة إضافة رقم الخط الأرضى بالشكوى.