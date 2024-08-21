اليوم السابع
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غلق كلى أعلى نفق نصر الدين حتى سور مترو الأنفاق بشارع الهرم مساء غد

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 10:04 ص
غلق كلى أعلى نفق نصر الدين حتى سور مترو الأنفاق بشارع الهرم مساء غد شارع الهرم - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة، عن إجراء غلق كلي للمنطقة أعلى نفق نصر الدين حتى سور مترو الأنفاق والسكة الحديد اعتبارًا من مساء غد الخميس الموافق 22/8/2024.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع والمار بشارع الأهرام، وتسليم المرحلة الأولى من المحطة رقم 13 الكائنة أعلى نفق نصر الدين وحتى سور مترو الأنفاق والسكة الحديد بنطاق حى العمرانية.

ووجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بتنفيذ رصيف مشاة بعرض 2.5 م أمام بى تك حتى سور مترو الأنفاق لخدمة المواطنين بالمنطقة وكذلك المترددين على محطة مترو الانفاق وتركيب كشافات للإنارة بالإضافة إلى تنفيذ حارة طوارئ تسمح بمرور عربات الإسعاف والمطافئ فى حالة الضرورة القصوى.

وأكد المحافظ على الشركة بضرورة تأمين الموقع بشكل كامل للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت المحيطة، لافتًا إلى أن الادارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللافتات الإرشادية اللازمة لمعاونة المواطنين فى معرفة الاتجاهات البديلة.







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