اليوم السابع
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غلق كلى أعلى نفق نصر الدين حتى سور مترو الأنفاق بشارع الهرم.. إنفوجراف

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 05:00 ص
غلق كلى أعلى نفق نصر الدين حتى سور مترو الأنفاق بشارع الهرم.. إنفوجراف غلق كلى أعلى نفق نصر الدين حتى سور مترو الأنفاق بشارع الهرم
كتبت – مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي للمنطقة أعلى نفق نصر الدين من بى تك حتى سور مترو الأنفاق والسكة الحديد اعتبارًا من مساء يوم الخميس القادم الموافق 22/8/2024.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع والمار بشارع الاهرام وتسليم المرحلة الاولى من المحطة رقم 13 الكائنة أعلى نفق نصر الدين، وقيام الشركة المنفذة باستكمال أعمال تنفيذ المشروع.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، برفع كل الإشغالات والتعديات ومنع تواجد سيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمنطقة أو بالشوارع المجاورة لمحطة المترو، إلى جانب تنفيذ رصيف مشاة بعرض 2.5 م أمام بى تك حتى سور مترو الأنفاق لخدمة المواطنين بالمنطقة.

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غلق كلى أعلى نفق نصر الدين حتى سور مترو الأنفاق بشارع الهرم

 







محافظة الجيزة

نفق نصر الدين

مترو الانفاق

شارع الهرم

الخط الرابع لمترو الانفاق



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