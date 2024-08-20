غلق كلى أعلى نفق نصر الدين حتى سور مترو الأنفاق بشارع الهرم.. إنفوجراف

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي للمنطقة أعلى نفق نصر الدين من بى تك حتى سور مترو الأنفاق والسكة الحديد اعتبارًا من مساء يوم الخميس القادم الموافق 22/8/2024.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع والمار بشارع الاهرام وتسليم المرحلة الاولى من المحطة رقم 13 الكائنة أعلى نفق نصر الدين، وقيام الشركة المنفذة باستكمال أعمال تنفيذ المشروع.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، برفع كل الإشغالات والتعديات ومنع تواجد سيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمنطقة أو بالشوارع المجاورة لمحطة المترو، إلى جانب تنفيذ رصيف مشاة بعرض 2.5 م أمام بى تك حتى سور مترو الأنفاق لخدمة المواطنين بالمنطقة.