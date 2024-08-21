غدا.. انطلاق أول شحنة جزائرية من الوقود باتجاه لبنان

وكالات

تنطلق غدا /الخميس/ من الجزائر أول شحنة من مادة الفيول "الوقود" الموجهة إلى لبنان لمساعدته على تجاوز أزمة الكهرباء التى يمر بها.



وبحسب بيان شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والغاز، والمملوكة للدولة، الصادر اليوم /الأربعاء/، بدأت سوناطراك أمس فى شحن أول حمولة من مادة "الفيول" إلى دولة لبنان، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ولتدعيم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية؛ فى "خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر ولبنان".



وتقدر الشحنة - التى تم تجهيزها فى ميناء سكيكدة البترولى بشرقى الجزائر - بحوالى 30 ألف طن من مادة الفيول كمرحلة أولى، وستشحن إلى لبنان عبر ناقلة الفيول "إينيكر" التابعة لمجمع سوناطراك، والتى ستنطلق غدا باتجاه لبنان.



وذكر البيان أن هذه العملية تهدف "إلى الوقوف بجانب لبنان الشقيق فى هذه الظروف الصعبة، من خلال تزويده بشكل فورى بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة وإعادة التيار الكهربائى فى البلاد".



وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تترجم التزام "سوناطراك" الراسخ بدعم قرارات الدولة الجزائرية, وتعزيز الروابط الأخوية مع لبنان, مما يعكس روح التعاون والتضامن بين البلدين.