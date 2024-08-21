صحة القليوبية: حملة "100 يوم صحة" قدمت مليون و203 آلاف و845 خدمة طبية خلال 19 يوما

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقديم 1203845 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء الاثنين 19 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة قدمت الإثنين 54538 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 352537 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية، و246548 خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة.

وأضاف، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 215445 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 150878 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي خدمات تنوعت بين 120360 تطعيمات روتينية، و713 مرور علي المنشات الغذائية، بالإضافة إلي 394 مرورا خاص بأعمال صحة البيئة، إلي جانب تقديم 105864خدمة لرعاية الأمومة والطفولة، والكشف عن 7170 مواطن خلال القوافل العلاجية، بالإضافة إلي 3936خدمة خاصة بمكافحة الأمراض المتوطنة.



وأضاف وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـلمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».