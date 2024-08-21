سكرتير عام الإسماعيلية يشهد فعاليات مبادرة "الإسماعيلية تستاهل" بمكتبة مصر العامة

الإسماعيلية - صبرى غانم

احتضنت مكتبة مصر العامة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء جانب من فعاليات مبادرة "الإسماعيلية تستاهل"، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، و بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والتي انطلقت في جميع أنحاء المحافظة، وتبدأ من اليوم وحتى الحادي والعشرين من سبتمبر 2024، وذلك بمشاركة فعالة من كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة المديريات الخدمية ومراكز الشباب والكنائس والمساجد؛ من أجل تفعيل المشاركة المجتمعية في رفع القمامة والمخلفات ومن ثم إبراز الطابع الحضاري للمدينة.

ويتم خلال المبادرة تحسين المشهد العام للمحافظة، من خلال تنظيف الشوارع ورفع القمامة المتراكمة، ويتم تنفيذ المبادرة بجهود مشتركة من مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة؛ لضمان تحقيق الهدف المرجو منها وإظهار المحافظة بشكل حضاري ونظيف.



وأوضحت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، ان الفاعليات ضمت تنظيم معرض رسم مفتوح للتعبير عن المبادرة، شارك فيه مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة "شباب يدير شباب"، وأسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة قناة السويس، ورواد المكتبة من الكبار والأطفال.

كما أُقيم على هامش المبادرة معرض المشغولات اليدوية، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الإسماعيلية، بجانب تنظيم سلسلة بشرية من الشباب بالشارع التجاري، لتوعية المواطنين وتوزيع بذور بعض النباتات على المواطنين، تحمل شعار المبادرة ومدون عليها طريقة الزراعة باللغة العربية وطريقة "برايل" لفاقدي البصر.

كذلك تضمنت الفعاليات، تنظيم ندوة توعوية عن مبادرة وزارة الري للحفاظ على المياه "على القد"، تم خلالها عرض ومناقشة قضايا ندرة المياه، التلوث، ترشيد استهلاك المياه، وقانون الموارد المائية الجديد.

واُختتمت الفعاليات بعروض "نادي سينما الإسماعيلية"، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

حيث تم عرض الفيلم التسجيلي "تأتون من بعيد" إخراج أمل رمسيس، الحاصل على جائزة لجنة اتحاد نقاد السينما الأفريقية وجائزة الفيبريسي "الاتحاد الدولي للنقاد بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة بالدورة ٢١"، وحصل الفيلم أيضًا على جوائز عديدة أخرى محلية ودولية.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أن المبادرة انطلقت اليوم بحي ثالث مدينة الإسماعيلية وتستمر لمدة يومين، مرورًا بباقي أحياء مدينة الإسماعيلية ومن ثم مراكز ومدن المحافظة على أن يتم تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع القمامة من الأماكن العامة، وتنظيف الميادين والشوارع، على أن يتم تخصيص 3 أيام لكل مركز ومدينة وحي، ويشارك في الحملة مجموعة من المتطوعين من مختلف القطاعات، مما يعزز من روح التعاون والمشاركة المجتمعية.

مضيفًا، تتضمن المبادرة أنشطة توعوية لتشجيع المواطنين على الحفاظ على نظافة المحافظة والمساهمة في الحفاظ على البيئة، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتحقيق بيئة نظيفة وصحية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة.

ومن الجدير ذكره، أن المبادرة انطلقت لتحسين منظومة النظافة بالمحافظة من خلال الاستعانة بعمال النظافة بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية وجهاز التطوير والتجميل، بدءًا من ديوان عام محافظة الإسماعيلية، ومرورًا بمركز التنمية الشبابية بحي ثالث ومركز شباب المروة والمديريات الخدمية بنطاق حي ثالث ودور العبادة.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد أكد أن الهدف العام من المبادرة هو التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وزيادة الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، مناشدًا أهالي الإسماعيلية الكرام ومنظمات المجتمع المدني والشباب بضرورة المشاركة الفعالة في المبادرة؛ من أجل النهوض والارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمحافظة.