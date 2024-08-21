اليوم السابع
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رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد سير العمل داخل ديوان عام الشركة

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 10:55 ص
رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد سير العمل داخل ديوان عام الشركة جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى

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أجرى  المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، جولة تفقد خلالها  عدد من الادارات التابعة لديوان عام الشركة لمتابعة مايتم من أعمال والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه والتكامل بين مختلف الادارات من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.

ووجه جميع العاملين بضرورة العمل بروح الفريق الواحد  وتكاتف الجهود بين الإدارات المختلفة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال الموكلة بشكل سريع ومنظم

وشدد، على ضرورة تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، وحسن استقبال المواطنين وسرعة تقديم الخدمات لهم وكافة الخدمات والاجراءات اللازمة بصورة ميسرة لكسب ثقة المواطنين وإرضائهم وسرعه الرد على جميع الشكاوى والبلاغات والتعامل الفورى معها وحلها مما يحقق رؤية الدولة المستقبلية .

يأتى ذلك فى إطار حرصه الدائم على متابعة ما يتم من أعمال داخل الإدارات المختلفة بالشركة .

 







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