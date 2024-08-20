انطلاق امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج داخل 28 لجنة

سوهاج محمود مقبول

انطلقت اليوم داخل 28 لجنة أعمال امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك بالإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وسط إجراءات مشددة من قبل المنطقة، مع قيام الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج بالمرور على اللجان للوقوف على المستجدات أولا بأول.

هذا وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الدور الثانى بالشهادة الثانوية الأزهرية داخل 28 لجنة إمتحانيه ما يقرب من 3000 طالب وطالبة موزعين على كافة الإدارات ويؤدى طلاب القسم الأدبى الإمتحان اليوم بمادتى الفقه والتوحيد، بينما يؤدى طلاب القسم العلمى الإمتحان بمادى الفقه والجبر والهندسة الفراغية.

كان الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، التقى الأحد الماضى رؤساء الجان الشهادة الثانوية ومساعديهم، وذلك قبيل انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المنطقة.

تناول الاجتماع الذي تم بحضور الدكتور على قدري، مدير إدارة الامتحانات، وطارق محمد، مدير مركز المعلومات، تعليمات قطاع المعاهد الواردة بشأن الامتحانات.

وأكد رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، على ضرورة التعاون المشترك بين كل المسؤولين عن الامتحانات بالمنطقة، واللجان، لخروجها بالصورة المنشودة، والتغلب على أية طوارئ قد تواجه الإمتحانات، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المنطقة في حالة انعقاد دائم، وأنه سيتم التعامل بحسم واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

من جانبه، استعرض الدكتور على قدري، مدير إدارة الامتحانات وشؤون الطلاب، أهم النقاط المتعلقة بتوفير كل المستلزمات الإدارية للجان، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين في أعمال.