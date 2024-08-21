حماية المستهلك بالأقصر تضبط صيدلية غير مرخصة تزاول النشاط بمدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تمكن رجال جهاز حماية المستهلك بمحافظة الأقصر، من ضبط صيدلية غير مرخصة وتزاول النشاط بقرية المعلا مركز إسنا، وذلك تحت إشراف اللواء محمد فاضل رئيس جهاز حماية المستهلك بالأقصر، وذلك في إطار توجيهات المهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.

وتعود الواقعة لورود معلومات من قسم التراخيص التابع لفرع هيئة الدواء المصرية بالأقصر أنه يوجد مكان يزاول النشاط كصيدلية ويتم فيه تداول الأدوية والمستحضرات الطبية دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط كمؤسسة صيدلية ، وعليه تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالأقصر لتشكيل لجنة من رئيس الجهاز، وإدارة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء بالأقصر، شارك فيها صلاح زكريا الأمير، وأميرة حسني، وناريمان طاهر محققين من جهاز حماية المستهلك.

وتبين أن المكان لشخص يدعى "ب.م.ب" صيدلى ،ومقيم بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر ولا يوجد أوراق خاصة بترخيص الصيدلية، وبعد التوجه إلى الصيدلية تبين أنها مفتوحة وتمارس النشاط ويوجد عليها لافتة من الخارج مدون عليها اسم الدكتور، وبعد التفتيش تبين انها يتم تداول الدواء فيها مخالفة للأحكام والمادة 11 والمادة 71 من قانون مزاولة مهنة الصيدلية، والمكان لا يحتوي على الاشتراطات الصحية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية والأدوية موجودة مخزنة بطريقة تؤثر على صلاحية الدواء، مما يشكل خطورة على صحة متعاطي هذه الأدوية كونها أدوية بدون فواتير مطابقة ومخالفة لقرار وزير التموين.

وتم أخذ التعهد على الصيدلي بعدم فتح الصيدلية مرة أخرى وعدم التصرف فى أى أدوية مع توصية بإعدام المضبوطات، حيث تم تحريز 4 أجولة باللاصق الشفاف، لحين صدور قرار النيابة العامة، وتم عمل محضر إثبات واقعة رقم 14687 جنح إسنا.



حماية المستهلك بالأقصر تضبط صيدلية غير مرخصة



حملة تضبط صيدلية غير مرخصة تزاول النشاط بمدينة إسنا