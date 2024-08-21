تنسيق المرحلة الثانية 2024.. نصائح هامة لطلاب الثانوية عند تسجيل الرغبات

كتب محمد صبحى

وجه مكتب التنسيق عددا من النصائح لطلاب تنسيق المرحلة الثانية يجب اتباعها أثناء التعامل مع موقع التنسيق الإلكترونى وتسجيل وإدخال الرغبات على الموقع وهى:

1- يجب التأنى عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التى يرغب الطالب فى الالتحاق بها.

2- ضرورة الحفاظ على الرقم السرى الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أى شخص عليه.

3- يجب الحذر من الكيانات الوهمية التى تدعى كذبًا أنها معتمدة من وزارة التعليم العالي.

4- ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي.

وانطلقت أمس الثلاثاء، المرحلة الثانية لـ تنسيق القبول بالجامعات، بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالب وطالبة بإجمالى 353057.

ويتاح للطلاب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك من خلال معامل تنسيق الجامعات الحكومية والتى تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، أو من خلال الحاسب الآلى الشخصى والذى يكون متاح على مدار الـ24 ساعة على الموقع الإلكترونى للتنسيق. https://tansik.digital.gov.eg